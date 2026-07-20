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Испания забила гол Аргентине на 106-й минуте матча ЧМ-2026

Сборная Испании повела в счёте в матче финала ЧМ-2026 с командой Аргентины.

Сборная Испании повела в счёте в матче финала ЧМ-2026 с командой Аргентины.

Ферран Торрес отличился на 106-й минуте встречи.

Счёт стал 1:0.

Ранее Мартинес установил рекорд по числу сейвов в финале чемпионата мира.