Испания забила гол Аргентине на 106-й минуте матча ЧМ-2026

Сборная Испании повела в счёте в матче финала ЧМ-2026 с командой Аргентины.
Ферран Торрес отличился на 106-й минуте встречи.
Счёт стал 1:0.
Ранее Мартинес установил рекорд по числу сейвов в финале чемпионата мира.
Сборная Испании повела в счёте в матче финала ЧМ-2026 с командой Аргентины.
Сборная Испании повела в счёте в матче финала ЧМ-2026 с командой Аргентины.
Ферран Торрес отличился на 106-й минуте встречи.
Счёт стал 1:0.
Ранее Мартинес установил рекорд по числу сейвов в финале чемпионата мира.