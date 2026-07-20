Американский флот жёстко блокирует Ормуз: шесть судов развёрнуты

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) отчиталось о действиях в Ормузском проливе в рамках возобновленной морской блокады Ирана. По данным ведомства, американские военные принудительно изменили курс шести коммерческих судов, еще одно было полностью нейтрализовано для обеспечения полного соблюдения требований.