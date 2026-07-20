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Американский флот жёстко блокирует Ормуз: шесть судов развёрнуты

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) отчиталось о действиях в Ормузском проливе в рамках возобновленной морской блокады Ирана.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) отчиталось о действиях в Ормузском проливе в рамках возобновленной морской блокады Ирана. По данным ведомства, американские военные принудительно изменили курс шести коммерческих судов, еще одно было полностью нейтрализовано для обеспечения полного соблюдения требований.

В операции по контролю судоходства и блокировке иранских портов задействован эсминец ВМС США John Finn. Как отмечается в заявлении командования, опубликованном в соцсети Х, меры предприняты для обеспечения режима блокады.

Блокада была введена президентом Дональдом Трампом 13 июля. Глава государства уточнил, что остальные страны сохраняют свободу судоходства в проливе. Ограничения вступили в силу 14 июля в 23:00 по московскому времени.

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