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РИА Новости: самый старый дуб в России растёт в Псковской области

Самый старый дуб в России растёт на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в Псковской области.

Самый старый дуб в России растёт на территории Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в Псковской области.

Об этом рассказали РИА Новости во всероссийской программе «Деревья — памятники живой природы».

«Самым старым дубом России… признан “Старожил Древних Печор”… Величественный старожил произрастает на Святой горке Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и является свидетелем всей истории древней обители», — приводит агентство слова экспертов программы.

Отмечается, что возраст дерева составляет 604 года, диаметр его ствола — 1,66 м на высоте 1,3 м.

В июне сообщалось, что в Шервудском лесу погиб знаменитый дуб Major Oak (Мэйджор Оук), возраст которого оценивался примерно в 1,2 тыс. лет.