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В Севастополе объявили воздушную тревогу

Развожаев: в Севастополе объявили воздушную тревогу.

Источник: © РИА Новости

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!», — написал губернатор в своем канале на платформе «Макс».

Сигнал тревоги поступил в 00.45 по московскому времени.

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