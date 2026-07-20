В Севастополе объявили воздушную тревогу

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Внимание всем! Воздушная тревога!», — написал губернатор в своем канале на платформе «Макс».
Сигнал тревоги поступил в 00.45 по московскому времени.
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