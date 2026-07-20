Пентагон: в Ираке погиб военный США

Военнослужащий ВС Соединённых Штатов погиб в Ираке, сообщает CENTCOM.
«Военнослужащий США погиб в северной части Ирака в ходе боевых действий при контролируемой детонации неразорвавшегося боеприпаса со сбитого иранского дрона-камикадзе», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Пентагоне рассказали, что ещё один военнослужащий США получил травмы.
В Пентагоне заявили, что в Иордании погибли минимум двое военнослужащих Соединённых Штатов. Иран нанёс удар по базе «Муваффак Салти» баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами. Ещё несколько военнослужащих США получили ранения.
Напомним, по данным Reuters, три человека погибли в результате атаки на провинцию Хормозган на юге Ирана.