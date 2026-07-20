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Пентагон: в Ираке погиб военный США

Военнослужащий ВС Соединённых Штатов погиб в Ираке при осуществлении «контролируемой детонации» боеприпаса, сообщает CENTCOM.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащий ВС Соединённых Штатов погиб в Ираке, сообщает CENTCOM.

В Центральном командовании Вооружённых сил США уточнили, что инцидент случился 18 июля при осуществлении «контролируемой детонации» боеприпаса со сбитого беспилотного летательного аппарата Ирана.

«Военнослужащий США погиб в северной части Ирака в ходе боевых действий при контролируемой детонации неразорвавшегося боеприпаса со сбитого иранского дрона-камикадзе», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Пентагоне рассказали, что ещё один военнослужащий США получил травмы.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В Пентагоне заявили, что в Иордании погибли минимум двое военнослужащих Соединённых Штатов. Иран нанёс удар по базе «Муваффак Салти» баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами. Ещё несколько военнослужащих США получили ранения.

Напомним, по данным Reuters, три человека погибли в результате атаки на провинцию Хормозган на юге Ирана.

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