Испания победила Аргентину в финале чемпионата мира по футболу

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Сборная Испании обыграла команду Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу и стала двукратным победителем турнира.
Матч прошел в воскресенье в Нью-Йорке и завершился победой испанцев по итогам дополнительного времени со счетом 1:0. Мяч забил Ферран Торрес (106-я минута). В компенсированное ко второму тайму время полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Сборная Испании сыграла в финале чемпионата мира во второй раз и одержала вторую победу. Впервые «красная фурия» завоевала золото в 2010 году. Испанцы сравнялись с командами Франции и Уругвая (по 2 победы). Рекордсменом является сборная Бразилии (5 чемпионств), далее следуют команды Италии, Германии (по 4) и Аргентины (3). Один раз чемпионом мира становилась команда Англии.
Сборная Аргентины, сложившая полномочия чемпиона мира, сыграла в финале в седьмой раз в истории. У «альбиселесте» три чемпионства и четыре поражения в решающих матчах. Аргентинцы повторили антирекорд немцев по количеству поражений в финалах.
Следующий чемпионат мира, который состоится в год столетия первого мирового первенства, примут Испания, Марокко и Португалия, три первых матча пройдут в Аргентине, Уругвае, который принимал дебютный турнир в 1930-м, и Парагвае. Испания станет первой страной, которая примет чемпионат мира в ранге действующего чемпиона.