Испания победила Аргентину в финале чемпионата мира по футболу

Сборная Испании сыграла в финале чемпионата мира во второй раз и одержала вторую победу. Впервые «красная фурия» завоевала золото в 2010 году. Испанцы сравнялись с командами Франции и Уругвая (по 2 победы). Рекордсменом является сборная Бразилии (5 чемпионств), далее следуют команды Италии, Германии (по 4) и Аргентины (3). Один раз чемпионом мира становилась команда Англии.