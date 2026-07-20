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Испания выиграла чемпионат мира — 2026, обыграв в финале Аргентину

Сборная Испании одержала победу над командой Аргентины в финале чемпионата мира — 2026.

Сборная Испании одержала победу над командой Аргентины в финале чемпионата мира — 2026.

Встреча на стадионе «Метлайф» завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

С 93-й минуты аргентинцы играли в меньшинстве: Энцо Фернандес влетел в Пау Кубарси за что получил второе предупреждение и был удалён.

Таким образом, Испания смогла победить в обоих финалах на ЧМ по футболу. В 2010-м году «красная фурия» переиграла Нидерланды (1:0).

Финал мундиаля также запомнился самым долгим перерывом в истории, который составил 27 минут 24 секунды. В это время организаторы устроили настоящее шоу с участием звёзд.

Ранее сообщалось, что матч между Испанией и Аргентиной стал девятым финалом с дополнительным временем на ЧМ.