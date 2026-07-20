Надеждин не будет сдавать подписи для регистрации на выборах в Госдуму

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Политик Борис Надеждин (внесен в реестр иноагентов) не будет сдавать в избирком собранные подписи для регистрации кандидатом на выборах депутатов Государственной думы 9-го созыва.
«Собранные многие сотни подписей не будем сдавать в избирком. Собранные на избирательный счет средства пойдут на расчеты со сборщиками и сотрудниками штабов, по итогам отчитаюсь», — написал он в своем Telegram-канале.
Согласно российскому законодательству, лица, признанные иностранными агентами, не могут участвовать в выборах.
10 июля Минюст РФ включил Надеждина в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и организации, признанной нежелательной в РФ, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей и избирательной системе, а также призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.
17 июля Долгопрудненский городской суд Московской области признал Надеждина виновным по ст. 20.3 КоАП РФ в демонстрации экстремистской символики и оштрафовал его на 1 тыс. рублей.