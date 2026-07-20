Надеждин не будет сдавать подписи для регистрации на выборах в Госдуму

10 июля Минюст РФ включил Надеждина в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и организации, признанной нежелательной в РФ, распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей и избирательной системе, а также призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.