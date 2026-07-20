Мбаппе с десятью голами стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе получил «Золотую бутсу» по итогам чемпионата мира — 2026.
Француз забил десять голов в восьми играх мундиаля. В его активе также четыре ассиста.
Стоит отметить, что Мбаппе является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира (22 гола).
Напомним, что сборная Франция уступила команде Англии в матче за третье место со счётом 4:6. В этой игре Мбаппе оформил дубль.
Трофей чемпионата мира — 2026 выиграла Испания, которая обыграла в финале Аргентину.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси стал самым возрастным полевым игроком в финале ЧМ.
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