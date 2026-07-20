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Мбаппе с десятью голами стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе получил «Золотую бутсу» по итогам чемпионата мира — 2026.

Источник: RT на русском

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе получил «Золотую бутсу» по итогам чемпионата мира — 2026.

Француз забил десять голов в восьми играх мундиаля. В его активе также четыре ассиста.

Стоит отметить, что Мбаппе является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира (22 гола).

Напомним, что сборная Франция уступила команде Англии в матче за третье место со счётом 4:6. В этой игре Мбаппе оформил дубль.

Трофей чемпионата мира — 2026 выиграла Испания, которая обыграла в финале Аргентину.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси стал самым возрастным полевым игроком в финале ЧМ.

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