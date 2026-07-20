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СМИ рассказали о погибшем при обезвреживании дрона в Ираке американце

NYT: погибший при обезвреживании дрона в Ираке американец не был взрывотехником.

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Американский военнослужащий, погибший в Ираке во время обезвреживания беспилотника, не являлся специалистом по взрывным устройствам, сообщает газета New York Times со ссылкой на американского чиновника.

Военнослужащий США погиб 18 июля на севере Ирака при контролируемом подрыве неразорвавшегося боеприпаса, который нес на себе иранский дрон-камикадзе, сообщило ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Военнослужащий … не был взрывотехником, это был другой солдат, получивший ранения от обломков или осколков в момент подрыва дрона», — сообщает корреспондент издания Эрик Шмитт.

По словам источника, данный инцидент расследуется.

США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, объяснив их действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Ирана назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей и начал наносить ответные удары по американским базам, расположенным на Ближнем Востоке.

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