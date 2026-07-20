WP: США приблизились к полномасштабной войне с Ираном после гибели военных

США находятся на грани возвращения к полномасштабной войне с Ираном после гибели американских военных в Иордании и Ираке.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в Белом доме.
«США готовятся к более масштабной войне», — заявил собеседник газеты, добавив, что Пентагон увеличивает количество военных самолётов в регионе.
При этом, по данным издания, расширение операций США будет осложнено сокращающимися запасами средств ПВО и дальнобойных боеприпасов, а также ограничениями на возможность переброски дополнительных войск и самолётов в этот район из-за боевых повреждений.
«У нас недостаточно ресурсов для безопасного продолжения операций, и я не думаю, что Белый дом отдает себе в этом отчет», — сказал изданию источник.
18 июля в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) сообщили, что двое американских военнослужащих погибли при отражении иранской ракетной и беспилотной атаки в Иордании, ещё один пропал без вести.
Позднее в СЕНТКОМ заявили, что на месте атаки обнаружили неопознанные останки.