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WP: США приблизились к полномасштабной войне с Ираном после гибели военных

США находятся на грани возвращения к полномасштабной войне с Ираном после гибели американских военных в Иордании и Ираке.

США находятся на грани возвращения к полномасштабной войне с Ираном после гибели американских военных в Иордании и Ираке.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в Белом доме.

«США готовятся к более масштабной войне», — заявил собеседник газеты, добавив, что Пентагон увеличивает количество военных самолётов в регионе.

При этом, по данным издания, расширение операций США будет осложнено сокращающимися запасами средств ПВО и дальнобойных боеприпасов, а также ограничениями на возможность переброски дополнительных войск и самолётов в этот район из-за боевых повреждений.

«У нас недостаточно ресурсов для безопасного продолжения операций, и я не думаю, что Белый дом отдает себе в этом отчет», — сказал изданию источник.

18 июля в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) сообщили, что двое американских военнослужащих погибли при отражении иранской ракетной и беспилотной атаки в Иордании, ещё один пропал без вести.

Позднее в СЕНТКОМ заявили, что на месте атаки обнаружили неопознанные останки.

Шеф Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что гибель американских военных при ударе Ирана по объектам в Иордании укрепит решимость США.

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