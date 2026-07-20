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Смолов проиграл 1,5 млн рублей, поставив на победу Аргентины в финале ЧМ-2026

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов проиграл 1,5 млн рублей, поставив на победу Аргентины над Испанией в финале чемпионата мира — 2026.

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов проиграл 1,5 млн рублей, поставив на победу Аргентины над Испанией в финале чемпионата мира — 2026.

Встреча на стадионе «Метлайф» завершилась со счётом 1:0 в пользу «красной фурии». Единственный гол в матче на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

18 июля россиянин сообщил, что поставил 1,5 млн рублей на победу сборной Аргентины. В случае победы южноамериканской команды Смолов выиграл бы более 3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Испания установила рекорд по продолжительности беспроигрышной серии.