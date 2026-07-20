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МИД России заявил о появлении украинских дронов у боевиков в Африке

Башкин заявил, что украинские военные обучают боевиков в Африке.

Источник: Комсомольская правда

Современные модели беспилотников украинского производства начали появляться у вооруженных группировок в Африке. Об этом заявил директор департамента государств Африки МИД России Анатолий Башкин.

Отвечая на вопрос о попадании на африканский континент оружия, разворованного на Украине, дипломат отметил, что речь идет не о таком вооружении.

«Скорее, о более современных типах вооружений — о достаточно продвинутой модели БПЛА украинского производства, систем РЭБ, не только FPV-дронов, но и тяжелых беспилотников типа “Баба-яга”, — сказал он для ТАСС.

Башкин добавил, что украинские военные проводят обучение по использованию современного оружия на севере Мали, где действуют туареги и джихадистские группировки.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что террористы по всему миру «подпитываются» поставками утекающего с Украины западного оружия. Он отметил, что в духе двойных стандартов Запад делит боевиков на «своих» и «чужих».

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