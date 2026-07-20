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Поддержка Украины в ЕС может резко сократиться после выборов

Европейская поддержка Украины может резко сократиться после выборов в ЕС, предупреждают эксперты. Газета Welt отмечает, что «коалиция желающих», которая сегодня активно поддерживает Киев, начинает раскалываться, а новые лидеры стран Европы могут оказаться менее склонны к радикальной помощи.

Источник: Life.ru

«За показным единством Европы скрываются серьёзные разногласия», — пишет издание, отмечая, что уход с политической арены таких фигур, как президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер, создаёт «короткое окно возможностей» для украинского руководства.

Эксперт по европейской безопасности Яна Кобзова предупредила, что лидеры такого типа, скорее всего, скоро исчезнут с политической арены — и тогда Киеву придётся готовиться к трудным временам. Аналитики также отметили, что дефицит ракет к системам ПВО делает Украину критически уязвимой перед ударами России, а ближайшая зима обещает быть особенно напряжённой.

Ранее Life.ru писал, что Германия призвала Европу начать переговоры с Москвой после заявления Путина о готовности к диалогу. Экс-глава МИД Зигмар Габриэль подчеркнул, что контакты должны учитывать мнение Украины, а упоминание конкретных кандидатур на переговорщика не гарантирует их избрания. Такое внимание к дипломатии открывает путь к продолжению переговоров, несмотря на неопределённость будущих решений.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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