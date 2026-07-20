СЕНТКОМ: американский военный погиб при подрыве боеприпаса на севере Ирака

Один американский военнослужащий погиб при подрыве боеприпаса на севере Ирака, ещё один получил ранения.
Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ).
«18 июля в ходе контролируемого подрыва неразорвавшихся боеприпасов с подбитого иранского ударного беспилотника на севере Ирака погиб военнослужащий США», — говорится в заявлении.
Кроме того, ещё один американский военнослужащий получил лёгкие ранения.
18 июля в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) сообщили, что двое американских военнослужащих погибли при отражении иранской ракетной и беспилотной атаки в Иордании, ещё один пропал без вести.
Позднее в СЕНТКОМ заявили, что на месте атаки обнаружили неопознанные останки.