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СЕНТКОМ: американский военный погиб при подрыве боеприпаса на севере Ирака

Один американский военнослужащий погиб при подрыве боеприпаса на севере Ирака, ещё один получил ранения.

Один американский военнослужащий погиб при подрыве боеприпаса на севере Ирака, ещё один получил ранения.

Об этом сообщили в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ).

«18 июля в ходе контролируемого подрыва неразорвавшихся боеприпасов с подбитого иранского ударного беспилотника на севере Ирака погиб военнослужащий США», — говорится в заявлении.

Кроме того, ещё один американский военнослужащий получил лёгкие ранения.

18 июля в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) сообщили, что двое американских военнослужащих погибли при отражении иранской ракетной и беспилотной атаки в Иордании, ещё один пропал без вести.

Позднее в СЕНТКОМ заявили, что на месте атаки обнаружили неопознанные останки.

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