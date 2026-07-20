Испания стала седьмой сборной, выигравшей чемпионат мира не менее двух раз

Сборная Испании одолела команду Аргентины в матче финала ЧМ-2026.
Встреча завершилась со счётом 1:0.
Таким образом, Испания стала седьмой сборной, которая ранее выигрывала чемпионат мира не менее двух раз. Кроме неё, в этот список входят Бразилия (пять титулов), Германия, Италия (обе — по четыре), Аргентина (три), Франция и Уругвай (обе — по два).
Ранее Месси расплакался после поражения в финале чемпионата мира — 2026.
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