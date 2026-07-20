Движение по Крымскому мосту приостановлено

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Об этом говорится в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ранее сообщалось, что аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Кроме того, аэропорт Жуковский временно не принимает и не отправляет рейсы.
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