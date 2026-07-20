«Заряжены и продолжаем». Минобороны анонсировало новые удары по Украине

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Минобороны России анонсировало новые удары по Украине публикацией в «Максе».
Ведомство выложило фотографию запуска «Искандера» с подписью: «Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем». Изображение дополнено хештегом «#ЭтоВамНеФутбол».
До этого министерство уже публиковало фото запуска ракеты с подписью: Это вам не футбол! Армия России наносит удары без перерыва".
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