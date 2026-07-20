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«Заряжены и продолжаем». Минобороны анонсировало новые удары по Украине

Ведомство опубликовало в «Максе» фотографию запуска «Искандера».

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Минобороны России анонсировало новые удары по Украине публикацией в «Максе».

Ведомство выложило фотографию запуска «Искандера» с подписью: «Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем». Изображение дополнено хештегом «#ЭтоВамНеФутбол».

До этого министерство уже публиковало фото запуска ракеты с подписью: Это вам не футбол! Армия России наносит удары без перерыва".

Российские силы регулярно бьют по украинским военным объектам. Ранее ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием воздушного, наземного базирования и ударными БПЛА по предприятиям ВПК и логистическим центрам на Украине.

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