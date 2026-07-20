Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов высказался о готовности Москвы противостоять информационной деятельности Киева. Дипломат заявил, что российская сторона намерена нейтрализовать пропагандистские нарративы украинской стороны, которые он охарактеризовал как недостаточно убедительные.
Соответствующее заявление Ульянов разместил на своей странице в социальной сети Х. По его словам, на вопрос о способности России дать отпор украинской риторике следует четкий положительный ответ. Ранее дипломат также комментировал другие аспекты международного взаимодействия, в частности, затрагивал тему транзита газа и позицию Австрии.
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