Ульянов назвал украинскую риторику малоубедительной и пообещал ответные меры

Соответствующее заявление Ульянов разместил на своей странице в социальной сети Х. По его словам, на вопрос о способности России дать отпор украинской риторике следует четкий положительный ответ. Ранее дипломат также комментировал другие аспекты международного взаимодействия, в частности, затрагивал тему транзита газа и позицию Австрии.