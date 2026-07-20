Капитан сборной Испании Родри — лучший игрок ЧМ-2026

Полузащитник сборной Испании Родри признан лучшим игроком чемпионата мира — 2026.
Всего на турнире он провёл восемь игр и не отметился результативными действиями. В финале команда одержала победу над Аргентиной со счётом 1:0. Единственный мяч забил Ферран Торрес на 106-й минуте игры.
Таким образом, испанцы выиграли во втором финале ЧМ в своей истории. Подопечные Луиса де ла Фуэнте являются действующими чемпионами Европы.
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе с десятью голами стал лучшим бомбардиром ЧМ-2026.