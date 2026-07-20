Командир Легион сообщил, что ВСУ сосредоточили в Славянске порядка трех бригад

«Там сосредоточены порядка трех бригад. Они растянуты вдоль самой линии боевого соприкосновения. Знаем мы, что они находятся в южных частях Славянска, восточные части Славянска. Управление данных бригад находится на западной окраине. Они не любят рисковать, не любят находиться со своим личным составом. Они всегда сторонятся и находятся всегда поодаль», — рассказал Легион.