Нетаньяху заблокировал в парламенте голосование о признании геноцида армян

В канцелярии Гидеона Саара Haaretz официально заявили, что информация издания не соответствует действительности. При этом ранее власти Азербайджана публично осудили решение Израиля признать геноцид. В МИД страны заявили, что это решение сводит «сложный исторический вопрос к политическому решению, не имеющему прочной правовой или научной основы».