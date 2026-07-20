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Нетаньяху заблокировал в парламенте голосование о признании геноцида армян

Решение правительства Израиля о признании геноцида армян не вынесли на голосование в Кнессете (парламенте). По информации израильского Haaretz, это произошло из-за давления Азербайджана на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Решение правительства Израиля о признании геноцида армян не вынесли на голосование в Кнессете (парламенте). По информации израильского Haaretz, это произошло из-за давления Азербайджана на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

По данным издания, господин Нетаньяху заблокировал голосование перед летними каникулами парламента после того, как с его канцелярией связался советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Позже израильская сторона уведомила Баку, что вопрос снят с повестки.

Предложение подразумевало признание геноцидом массовых убийств и депортаций армянского населения в Османской империи в 1915—1916 годах. Автором предложения выступил глава израильского МИДа Гидеон Саар. Правительство одобрило резолюцию 28 июня.

В канцелярии Гидеона Саара Haaretz официально заявили, что информация издания не соответствует действительности. При этом ранее власти Азербайджана публично осудили решение Израиля признать геноцид. В МИД страны заявили, что это решение сводит «сложный исторический вопрос к политическому решению, не имеющему прочной правовой или научной основы».

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