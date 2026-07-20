Силы ПВО Кувейта отражают атаку БПЛА

Силы ПВО Кувейта отражают атаку беспилотников, сообщили в Генеральном штабе армии страны.
«Силы противовоздушной обороны Кувейта в данный момент реагируют на угрозы вражеских дронов», — говорится в заявлении ведомства в X.
Ранее стало известно, что на территории Бахрейна сработали сирены воздушной тревоги.
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