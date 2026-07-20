The Times: в Германии произошла «смена настроения» в сторону переговоров с РФ

4 июня президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира подчеркнул, что Россия не отказывалась от диалога с европейскими странами и не навязывает кандидатуры переговорщиков. В феврале пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя обсуждение в Европе путей диалога с Россией, заявил, что европейские лидеры при желании контактов с Путиным могут ему позвонить.