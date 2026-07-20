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The Times: в Германии произошла «смена настроения» в сторону переговоров с РФ

Посредником между Москвой и Берлином может стать экс-глава ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла.

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. В ФРГ усиливаются настроения в пользу начала переговоров с РФ. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на неназванный источник.

По информации издания, в Германии произошла «смена настроения» относительно переговоров с РФ и были предприняты различные, не скоординированные усилия по налаживанию каналов связи с Россией. Отмечается, что в качестве посредника между Москвой и Берлином может выступить бывший сопредседатель общественного форума «Петербургский диалог», экс-глава ведомства канцлера ФРГ Рональд Пофалла, который поддерживает отношения с российской стороной.

Ранее газета Die Zeit сообщила, что власти Германии уже несколько недель активно готовятся к переговорам с Россией.

4 июня президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира подчеркнул, что Россия не отказывалась от диалога с европейскими странами и не навязывает кандидатуры переговорщиков. В феврале пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя обсуждение в Европе путей диалога с Россией, заявил, что европейские лидеры при желании контактов с Путиным могут ему позвонить.

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