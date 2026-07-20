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FT: страны ЕС все менее охотно поддерживают антироссийские санкции

По информации издания, правительства государств объединения боятся, что новые рестрикции могут нанести ущерб их ведущим компаниям.

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Поддержка новых антироссийских санкций в Евросоюзе стала ослабевать, поскольку правительства европейских стран опасаются, что подобные меры могут нанести ущерб их ведущим компаниям. Об этом в воскресенье сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По ее информации, несколько стран, включая Австрию, Германию, Грецию, Италию, Португалию и Францию, потребовали исключений из 21-го пакета санкций или заблокировали предлагаемые Брюсселем меры.

Как отметило издание, Греция выступила против новых санкций, так как запрет Еврокомиссии на перевозку российского СПГ может ударить по судоходной компании Dynagas. Германия и Португалия добиваются послабления ограничений на закупку российской рыбы, ссылаясь на необходимость поддержки своих перерабатывающих предприятий. Газета подчеркнула, что Франция и Италия, будучи одними из главных туристических направлений Европы, хотят смягчения визовой политики в отношении российских граждан. А Австрия вновь попросила разморозить активы, связанные с банком Raiffeisen.

15 июля послы стран — членов Евросоюза провалили попытку согласовать 21-й пакет санкций против России, переговоры отложены до 23 июля.

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