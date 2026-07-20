FT: страны ЕС все менее охотно поддерживают антироссийские санкции

Как отметило издание, Греция выступила против новых санкций, так как запрет Еврокомиссии на перевозку российского СПГ может ударить по судоходной компании Dynagas. Германия и Португалия добиваются послабления ограничений на закупку российской рыбы, ссылаясь на необходимость поддержки своих перерабатывающих предприятий. Газета подчеркнула, что Франция и Италия, будучи одними из главных туристических направлений Европы, хотят смягчения визовой политики в отношении российских граждан. А Австрия вновь попросила разморозить активы, связанные с банком Raiffeisen.