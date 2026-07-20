WP сообщила о планах США по полномасштабной войне с Ираном

Неназванный представитель американского оборонного ведомства в беседе с газетой заявил, что существующих ресурсов недостаточно для поддержания подобных операций. Чиновник также выразил сомнение в том, что Белый дом полностью осведомлен о реальном положении дел с боезапасами.