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WP сообщила о планах США по полномасштабной войне с Ираном

Вашингтон планирует перейти к полномасштабным боевым действиям против Ирана.

Вашингтон планирует перейти к полномасштабным боевым действиям против Ирана. Это решение, как сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники, было принято после гибели американского военнослужащего в Ираке.

В публикации отмечается, что США уже наращивают военную авиационную группировку в регионе. Однако, как указывает издание, запасы средств противовоздушной обороны и дальнобойных боеприпасов у Пентагона сокращаются, что может существенно осложнить проведение масштабной военной операции.

Неназванный представитель американского оборонного ведомства в беседе с газетой заявил, что существующих ресурсов недостаточно для поддержания подобных операций. Чиновник также выразил сомнение в том, что Белый дом полностью осведомлен о реальном положении дел с боезапасами.

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