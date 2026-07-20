Ynet: Израиль не видит подготовки обстрела из Ирана

19 июля начальник израильского Генерального штаба Эяль Замир заявил, что Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) следит за происходящим в Иране и готова немедленно возобновить боевые действия против любого, кто причинит вред еврейскому государству. Замир отметил, что ранее в тот же день ЦАХАЛ «отслеживал запуск ракеты в направлении иорданской Акабы». 19 июля пресс-служба ЦАХАЛ заявила о запуске нескольких ракет-перехватчиков по обломкам сбитых ракет, запущенных из Ирана по Иордании. В результате «обломки ракет-перехватчиков были обнаружены в незаселенной местности недалеко от израильского города Эйлат», отметили в ведомстве.