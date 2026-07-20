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Ynet: Израиль не видит подготовки обстрела из Ирана

В то же время еврейское государство не исключает быстрой эскалации в дальнейшем, сообщает портал.

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июля. /ТАСС/. Израиль не видит признаков подготовки ракетного обстрела своей территории со стороны Ирана в ближайшее время, но не исключает быстрой эскалации в дальнейшем. С таким утверждением со ссылкой на источник в оборонной сфере выступил портал Ynet.

По его данным, израильская армия находится на высоком уровне боевой готовности, который, вместе с тем, пока еще не доведен до максимального. Однако в Израиле прогнозируют, что после окончания чемпионата мира по футболу ситуация может резко обостриться уже на предстоящей неделе, отмечает портал.

В частности, по мнению собеседника Ynet, ракетный обстрел 19 июля иорданской Акабы может свидетельствовать о «попытках Ирана расширить границы» конфликта. Ситуация может резко обостриться уже в ближайшие дни, а Тегеран может прекратить избегать прямого вовлечения Израиля в разрастающееся противостояние, указывает портал.

19 июля начальник израильского Генерального штаба Эяль Замир заявил, что Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) следит за происходящим в Иране и готова немедленно возобновить боевые действия против любого, кто причинит вред еврейскому государству. Замир отметил, что ранее в тот же день ЦАХАЛ «отслеживал запуск ракеты в направлении иорданской Акабы». 19 июля пресс-служба ЦАХАЛ заявила о запуске нескольких ракет-перехватчиков по обломкам сбитых ракет, запущенных из Ирана по Иордании. В результате «обломки ракет-перехватчиков были обнаружены в незаселенной местности недалеко от израильского города Эйлат», отметили в ведомстве.

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