Ynet: Израиль не видит подготовки обстрела из Ирана

По его данным, израильская армия находится на высоком уровне боевой готовности, который, вместе с тем, пока еще не доведен до максимального. Однако в Израиле прогнозируют, что после окончания чемпионата мира по футболу ситуация может резко обостриться уже на предстоящей неделе, отмечает портал.
В частности, по мнению собеседника Ynet, ракетный обстрел 19 июля иорданской Акабы может свидетельствовать о «попытках Ирана расширить границы» конфликта. Ситуация может резко обостриться уже в ближайшие дни, а Тегеран может прекратить избегать прямого вовлечения Израиля в разрастающееся противостояние, указывает портал.
19 июля начальник израильского Генерального штаба Эяль Замир заявил, что Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) следит за происходящим в Иране и готова немедленно возобновить боевые действия против любого, кто причинит вред еврейскому государству. Замир отметил, что ранее в тот же день ЦАХАЛ «отслеживал запуск ракеты в направлении иорданской Акабы». 19 июля пресс-служба ЦАХАЛ заявила о запуске нескольких ракет-перехватчиков по обломкам сбитых ракет, запущенных из Ирана по Иордании. В результате «обломки ракет-перехватчиков были обнаружены в незаселенной местности недалеко от израильского города Эйлат», отметили в ведомстве.