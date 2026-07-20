Соцфонд: Чукотка возглавила рейтинг регионов с самыми высокими средними пенсиями

Чукотка возглавила рейтинг регионов с самыми высокими средними пенсиями. В июне 2026 года она составила 42 270 рублей.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда России.
Кроме того, в число регионов с самой высокой средней пенсией вошли Ненецкий АО (38 831 рубль), Камчатский край (37 662 рубля), Магаданская область (37 582 рубля) и Ханты-Мансийский АО (37 097 рублей).
Ранее сообщалось, что средняя пенсия неработающих граждан в июне выросла до 25 838 рублей, увеличившись почти на две тысячи за год.
Также стало известно, что средний размер пенсии неработающих граждан свыше 30 тыс. рублей зафиксирован в 13 регионах страны.