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Соцфонд: Чукотка возглавила рейтинг регионов с самыми высокими средними пенсиями

Чукотка возглавила рейтинг регионов с самыми высокими средними пенсиями. В июне 2026 года она составила 42 270 рублей.

Чукотка возглавила рейтинг регионов с самыми высокими средними пенсиями. В июне 2026 года она составила 42 270 рублей.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Социального фонда России.

Кроме того, в число регионов с самой высокой средней пенсией вошли Ненецкий АО (38 831 рубль), Камчатский край (37 662 рубля), Магаданская область (37 582 рубля) и Ханты-Мансийский АО (37 097 рублей).

Ранее сообщалось, что средняя пенсия неработающих граждан в июне выросла до 25 838 рублей, увеличившись почти на две тысячи за год.

Также стало известно, что средний размер пенсии неработающих граждан свыше 30 тыс. рублей зафиксирован в 13 регионах страны.

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