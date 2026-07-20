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Ямаль обнял Месси после свистка в финале чемпионата мира по футболу

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль поддержал аргентинского лидера Лионеля Месси после финала чемпионата мира — 2026.

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль поддержал аргентинского лидера Лионеля Месси после финала чемпионата мира — 2026.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «красной фурии». Единственный мяч забил Ферран Торрес на 106-й минуте игры.

После финального свистка 19-летний футболист подошёл к 39-летнему аргентинцу и обнял его.

Месси провёл на турнире восемь игр, забил восемь мячей и сделал четыре передачи. В активе Ямаля также восемь встреч и один гол.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп вручил кубок мира игрокам сборной Испании и остался праздновать победу на подиуме.

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