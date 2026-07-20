Турция и Италия объединили дроны и истребители

Турецкая Baykar и итальянская Leonardo на авиасалоне в Фарнборо представят итоги совместной работы по интеграции пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Anadolu.
Специальный брифинг партнеров будет посвящен испытаниям концепции так называемого пилотируемо-беспилотного взаимодействия. Тестовые полеты проводятся в Турции. В них задействованы учебно-боевой самолет M-346 и ударный беспилотник Bayraktar KIZILELMA.
Помимо этого, на выставке планируется демонстрация дрона Bayraktar TB3. Отличительная особенность этой модели — способность взлетать и садиться на короткие взлетно-посадочные полосы. Аппарат позиционируется как основной проект совместного предприятия LBA Systems, созданного для выхода на европейский рынок.
Соглашение между Baykar и Leonardo было заключено в прошлом году. В рамках партнерства турецкая сторона делает разработку и проектирование платформ, итальянская — поставляет электронные системы и отвечает за направление роевого применения дронов.
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