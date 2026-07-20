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Ямаль — первый игрок в истории футбола, выигравший ЧМ и Евро к 19 годам

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль в составе национальной команды выиграл чемпионат мира — 2026.

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль в составе национальной команды выиграл чемпионат мира — 2026.

В финале «красная фурия» одержала победу над Аргентиной со счётом 1:0. Единственный мяч забил Ферран Торрес на 106-й минуте игры.

Таким образом, Ямаль к 19 годам победил на чемпионате мира и Европы. Мировое первенство он выиграл 19 июля, выступая под 19-м номером.

Всего в активе игрока восемь встреч на ЧМ-2026 и один гол.

Ранее сообщалось, что Ямаль обнял Месси после свистка в финале чемпионата мира по футболу.