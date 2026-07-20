В Британии сделали паническое заявление об ударе России по Киеву

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Украинцам было крайне сложно среагировать на последнюю ракетную атаку России на Киев, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
«У последнего массированного ракетного удара России по Киеву есть важная особенность. Говорят, это самый крупный ракетный удар по столице Украины с начала СВО. Но меня поразил не столько масштаб, сколько то, что все запущенные прошлой ночью по Киеву ракеты были наземного базирования. Это важно, потому что эти ракеты, движущиеся со сверхзвуковой или гиперзвуковой скоростью, достигают своих целей с предупреждением всего за несколько минут», — отметил он.
По словам Меркуриса, армия противника не смогла ничего противопоставить этому удару.
«Сам факт взлета бомбардировщиков уже предупреждает Украину о готовящемся ударе. И очевидно, что сокращение времени предупреждения значительно затрудняет украинцам реагирование на удары», — уточнил эксперт.
Накануне Минобороны сообщило о мощных ударах по военным целям в Киеве. Как пишет издание «Страна.ua», это была крупнейшая атака на город с применением баллистических ракет с начала СВО.
Российские военные при нанесении ударов используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие системы ПВО и ПРО противника, и могут уничтожить любую цель как в украинской столице, так и на всей территории этой страны.