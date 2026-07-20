В Британии сделали паническое заявление об ударе России по Киеву

«У последнего массированного ракетного удара России по Киеву есть важная особенность. Говорят, это самый крупный ракетный удар по столице Украины с начала СВО. Но меня поразил не столько масштаб, сколько то, что все запущенные прошлой ночью по Киеву ракеты были наземного базирования. Это важно, потому что эти ракеты, движущиеся со сверхзвуковой или гиперзвуковой скоростью, достигают своих целей с предупреждением всего за несколько минут», — отметил он.