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На месте атаки Ирана в Иордании ВС США нашли неопознанные останки

Американские военные заявили, что процесс экспертизы продолжается.

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Американские военные обнаружили человеческие останки на месте иранской атаки в Иордании. Об этом 19 июня сообщило Центральное командование Вооруженных сил США в X.

«Центральное командование США объявило о гибели двух американских военнослужащих и пропаже еще одного в Иордании после иранской атаки 17 июля. После тщательных поисков американские военные обнаружили на этом месте неопознанные останки», — говорится в сообщении.

Командование добавило, что процесс экспертизы продолжается.

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