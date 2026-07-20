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ВС США начали новую волну ударов по Ирану

ВС США девятую ночь подряд наносят удары по Ирану.

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило о начале очередной волны американских ударов по Ирану.

«CENTCOM начало новую волну ударов по Ирану сегодня в 19.00 по восточному времени (02.00 мск — ред.), девятую ночь подряд. Удары продолжат ослаблять военный потенциал Ирана, используемый для атак на торговые суда и гражданских моряков, следующих через Ормузский пролив», — написало командование в соцсети X.

США и Иран в ночь на 18 июня подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, объяснив их действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Иран назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей и начал наносить ответные удары по американским базам, расположенным на Ближнем Востоке.

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