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NYT: погибший при обезвреживании дрона в Ираке американец не был взрывотехником

Военнослужащий США, погибший при обезвреживании иранского беспилотника в Ираке, не был взрывотехником. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американского чиновника.

Военнослужащий США, погибший при обезвреживании иранского беспилотника в Ираке, не был взрывотехником. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американского чиновника.

«Военнослужащий, погибший в субботу при обезвреживании иранского беспилотника в Ираке, был не взрывотехником, а другим солдатом, которого задело обломками или осколками при взрыве беспилотника», — говорится в материале.

По словам собеседника газеты, расследование инцидента продолжается.

Ранее стало известно, что один американский военнослужащий погиб при подрыве боеприпаса на севере Ирака, ещё один получил ранения.

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