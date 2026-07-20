NYT: погибший при обезвреживании дрона в Ираке американец не был взрывотехником

Военнослужащий США, погибший при обезвреживании иранского беспилотника в Ираке, не был взрывотехником. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на американского чиновника.
«Военнослужащий, погибший в субботу при обезвреживании иранского беспилотника в Ираке, был не взрывотехником, а другим солдатом, которого задело обломками или осколками при взрыве беспилотника», — говорится в материале.
По словам собеседника газеты, расследование инцидента продолжается.
Ранее стало известно, что один американский военнослужащий погиб при подрыве боеприпаса на севере Ирака, ещё один получил ранения.