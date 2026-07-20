Многие американские компании хотят вернуться в Россию, заявили в AmCham

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Многие американские компании хотят вернуться в Россию, но пока не могут из-за санкционных запретов со стороны США, заявил РИА Новости главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.
«Они хотят, но не могут. Все, естественно, упирается в многочисленные санкционные запреты», — заметил собеседник агентства, добавив, что такое желание есть «у многих американских компаний».
После начала специальной военной операции на Украине многие зарубежные компании покинули российский рынок. Теперь же некоторые из них хотят вернуться, говорил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2026. И Россия будет приветствовать их возвращение, если, уходя, они «не наследили или не нахамили», подчеркивал президент.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе.