Многие американские компании хотят вернуться в Россию, заявили в AmCham

После начала специальной военной операции на Украине многие зарубежные компании покинули российский рынок. Теперь же некоторые из них хотят вернуться, говорил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2026. И Россия будет приветствовать их возвращение, если, уходя, они «не наследили или не нахамили», подчеркивал президент.