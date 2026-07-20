Милей поблагодарил сборную после финала ЧМ

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 июля. /ТАСС/. Президент Аргентины Хавьер Милей поблагодарил сборную страны после финала чемпионата мира по футболу.
«Большое спасибо, игроки. Не сдавались до самого конца. Аргентина всегда на высоте», — написал он в X.
Ранее Милей сообщил, что будет смотреть финал, как и все матчи чемпионата, в президентской резиденции и куртке государственной нефтегазовой компании YPF, чтобы не нарушать традицию. В Аргентине популярно суеверие под названием «кабала», согласно которому, если любимая команда победила, на следующий матч нужно воссоздать те же условия, что были при просмотре игры.
Финальный матч с участием команд Аргентины и Испании состоялся в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). Испанцы выиграли со счетом 1:0 в дополнительное время.