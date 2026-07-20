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Англия осталась единственной страной, выигравшей ЧМ один раз

Сборная Испании по футболу выиграла чемпионат мира — 2026.

Сборная Испании по футболу выиграла чемпионат мира — 2026.

В решающем матче «красная фурия» одержала победу над Аргентиной. Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил Ферран Торрес на 106-й минуте игры.

Сборная Испании во второй раз в своей истории завоевала кубок мира. Впервые они это сделали в 2010 году, обыграв в финале команду Нидерландов (1:0).

Таким образом, Англия осталась единственной страной, у которой одна победа на мировых первенствах. Туманный альбион выиграл чемпионат мира в 1966-м. Лидером по количеству титулов является Бразилия (пять трофеев).

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп вручил кубок мира игрокам сборной Испании и остался праздновать победу на подиуме.

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