Англия осталась единственной страной, выигравшей ЧМ один раз

Сборная Испании по футболу выиграла чемпионат мира — 2026.
В решающем матче «красная фурия» одержала победу над Аргентиной. Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил Ферран Торрес на 106-й минуте игры.
Сборная Испании во второй раз в своей истории завоевала кубок мира. Впервые они это сделали в 2010 году, обыграв в финале команду Нидерландов (1:0).
Таким образом, Англия осталась единственной страной, у которой одна победа на мировых первенствах. Туманный альбион выиграл чемпионат мира в 1966-м. Лидером по количеству титулов является Бразилия (пять трофеев).
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп вручил кубок мира игрокам сборной Испании и остался праздновать победу на подиуме.