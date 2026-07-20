Метеоролог назвал причины аномально жаркого лета в США

ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. Учащение периодов экстремальной жары в США соответствует научным прогнозам о последствиях потепления климата, заявил РИА Новости директор отдела оперативных прогнозов Национальной метеорологической службы США Джон Готтшалк.
«Исследования показывают, что одним из вероятных последствий потепления климата являются более частые и интенсивные периоды экстремальной жары, поэтому происходящие сейчас события соответствуют этой тенденции», — сказал собеседник агентства.
По словам Готтшалка, нынешнее лето также может оказаться необычно жарким, поскольку сезон экстремальных температур в США уже развивается значительно активнее обычного.
В начале июля экстремальная жара уже вызвала масштабные перебои в электроснабжении и нарушила проведение мероприятий ко Дню независимости США. На фоне жары и штормов без света временно оставались почти миллион потребителей, а синоптики предупреждают, что новая волна высоких температур в ближайшие дни может охватить до двух третей территории страны.