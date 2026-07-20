Вице-президент США Вэнс сообщил о рождении четвёртого ребёнка

В мае текущего года пресс-секретарь президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Кэролайн Левитт стала мамой во второй раз. Она находится в отпуске по уходу за ребёнком. В частности, функции пресс-секретаря взяли на себя госсекретарь США Марко Рубио и Джей Ди Вэнс.