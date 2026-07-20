Вице-президент США Вэнс сообщил о рождении четвёртого ребёнка

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс сообщил о рождении четвёртого ребёнка.
Он уточнил, что родился мальчик.
«Мы рады сообщить, что родился мальчик, Алек Нил Вэнс», — написал Вэнс на своей странице в соцсети X*.
Он выразил благодарность сотрудникам национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида и медперсоналу Белого дома за заботу о жене и ребёнке.
Напомним, в январе супруга вице-президента США Джей Ди Вэнса Уша Вэнс сообщила, что готовится стать матерью в четвёртый раз.
Джей Ди Вэнсу 41 год, а его жене — 40. У супругов есть сыновья Эван 2017 года рождения и Вивек 2020 года рождения. Дочь Мирабель родилась в 2021 году.
В мае текущего года пресс-секретарь президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Кэролайн Левитт стала мамой во второй раз. Она находится в отпуске по уходу за ребёнком. В частности, функции пресс-секретаря взяли на себя госсекретарь США Марко Рубио и Джей Ди Вэнс.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.