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SpaceX: новый испытательный полёт Starship запланирован на 23 июля

Новый испытательный полёт прототипа космического корабля Starship запланирован на 23 июля, сообщает американская компания SpaceX.

Новый испытательный полёт прототипа космического корабля Starship запланирован на 23 июля, сообщает американская компания SpaceX.

«Тринадцатое полётное испытание Starship готовится к запуску в четверг 23 июля», — говорится в сообщении компании в соцсети X.

В мае американский предприниматель Илон Маск заявил, что фундаментальный прорыв в многоразовом использовании сверхтяжёлых ракет Starship может произойти уже в этом году.

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