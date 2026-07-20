SpaceX: новый испытательный полёт Starship запланирован на 23 июля

Новый испытательный полёт прототипа космического корабля Starship запланирован на 23 июля, сообщает американская компания SpaceX.
«Тринадцатое полётное испытание Starship готовится к запуску в четверг 23 июля», — говорится в сообщении компании в соцсети X.
В мае американский предприниматель Илон Маск заявил, что фундаментальный прорыв в многоразовом использовании сверхтяжёлых ракет Starship может произойти уже в этом году.
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