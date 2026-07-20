Ферран Торрес — о победе на ЧМ-2026: исход был предначертан звёздами

Главный герой финала чемпионата мира — 2026, нападающий сборной Испании Ферран Торрес поделился впечатлениями от завоевания титула.
В решающем матче «красная фурия» одержала победу над Аргентиной. Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил Торрес на 106-й минуте игры.
«Я думаю, что победить на чемпионате мира было целью 47 миллионов жителей Испании, а не только 26 футболистов команды. Я верю, что сегодняшний исход был предначертан звёздами. Суждено было, чтобы мы победили», — сказал он после игры.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп вручил кубок мира игрокам сборной Испании и остался праздновать победу на подиуме.