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Ферран Торрес — о победе на ЧМ-2026: исход был предначертан звёздами

Главный герой финала чемпионата мира — 2026, нападающий сборной Испании Ферран Торрес поделился впечатлениями от завоевания титула.

Главный герой финала чемпионата мира — 2026, нападающий сборной Испании Ферран Торрес поделился впечатлениями от завоевания титула.

В решающем матче «красная фурия» одержала победу над Аргентиной. Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил Торрес на 106-й минуте игры.

«Я думаю, что победить на чемпионате мира было целью 47 миллионов жителей Испании, а не только 26 футболистов команды. Я верю, что сегодняшний исход был предначертан звёздами. Суждено было, чтобы мы победили», — сказал он после игры.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп вручил кубок мира игрокам сборной Испании и остался праздновать победу на подиуме.

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