Зеленский не желает допускать до власти других игроков, заявил Мирошник

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не желает допускать до власти альтернативных игроков, особенно тех, у кого есть связи на Западе, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«У Зеленского нет ни малейшего желания допускать к власти альтернативных игроков, тем более имеющих связи на Западе. То есть он с таким усердием выжигал всю политическую поляну вокруг себя не для того, чтобы сейчас вырастить там нового конкурента», — сказал Мирошник.
Ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство. Шестнадцатого июля Рада утвердила 16 новых министров, оставив не занятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича — соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.