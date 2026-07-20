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Зеленский не желает допускать до власти других игроков, заявил Мирошник

Мирошник: Зеленский не желает допускать до власти игроков со связями на Западе.

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский не желает допускать до власти альтернативных игроков, особенно тех, у кого есть связи на Западе, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«У Зеленского нет ни малейшего желания допускать к власти альтернативных игроков, тем более имеющих связи на Западе. То есть он с таким усердием выжигал всю политическую поляну вокруг себя не для того, чтобы сейчас вырастить там нового конкурента», — сказал Мирошник.

Ранее Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство. Шестнадцатого июля Рада утвердила 16 новых министров, оставив не занятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. Новым премьером стал глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий, ставленник Тимура Миндича — соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в сфере энергетики на Украине.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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