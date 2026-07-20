Зеленский не желает допускать до власти других игроков, заявил Мирошник

«У Зеленского нет ни малейшего желания допускать к власти альтернативных игроков, тем более имеющих связи на Западе. То есть он с таким усердием выжигал всю политическую поляну вокруг себя не для того, чтобы сейчас вырастить там нового конкурента», — сказал Мирошник.