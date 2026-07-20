Доцент Копылов: россиян в августе ждут 21 рабочий день и десять выходных

Россиян в августе ждут 21 рабочий день и десять выходных, сообщил доцент кафедры международного права юридического института РУДН Станислав Копылов.
«При пятидневной рабочей неделе этот месяц насчитывает 21 рабочий день и десять выходных», — сказал эксперт агентству РИА Новости.
По его словам, в августе нет государственных праздников, поэтому дополнительных выходных не предусмотрено.
Ранее депутат Госдумы, член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT рассказал, что отпуск в августе для работника будет выгоднее майского.
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