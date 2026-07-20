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Силы ПВО сбили восемь БПЛА на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО сбили восемь БПЛА на подлете к Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки восьми БПЛА.

«Атака восьми БПЛА отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в канале на платформе «Макс».

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