Пушилин объяснил, почему не запускают электричку между ДНР и Ростовской областью

ДОНЕЦК, 20 июля. /ТАСС/. Активизация ударов ВСУ сдерживает запуск прямой электрички между ДНР и Ростовской областью, который намечен на 2026 год. Об этом сообщил ТАСС глава республики Денис Пушилин.
«Да, у нас во многом технически все готово, и здесь только вопросы безопасности являются сдерживающим фактором», — сказал Пушилин.
По его словам, как только штаб обороны и силовики дадут разрешение, прямая электричка начнет курсировать между ДНР и Ростовской областью. Это же касается и морского сообщения, где речь идет о «Метеорах».
В декабре 2025 года министр транспорта ДНР Александр Бондаренко сообщил ТАСС о планах наладить прямой маршрут электрички до Ростовской области в I квартале 2026 года. В мае он отметил, что работа находится на финальной стадии. Весной ВСУ активизировали беспилотные атаки по ДНР, в том числе по транспорту. Например, в Горловке за три месяца враг около 20 раз атаковал автобусы. Такие случаи были и в Донецке.