Пушилин объяснил, почему не запускают электричку между ДНР и Ростовской областью

В декабре 2025 года министр транспорта ДНР Александр Бондаренко сообщил ТАСС о планах наладить прямой маршрут электрички до Ростовской области в I квартале 2026 года. В мае он отметил, что работа находится на финальной стадии. Весной ВСУ активизировали беспилотные атаки по ДНР, в том числе по транспорту. Например, в Горловке за три месяца враг около 20 раз атаковал автобусы. Такие случаи были и в Донецке.