Новая волна ударов США по Ирану продолжается девятую ночь подряд

Ранее Life.ru писал, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) изучает сообщения о ночной атаке США на строительную площадку будущей АЭС в иранском Дарховейне. По данным инспекторов, объект находился на ранней стадии строительства и не содержал ядерных материалов, поэтому радиационной угрозы нет. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал к сдержанности и пообещал предоставлять обновлённую информацию по мере поступления данных.