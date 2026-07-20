Родри собрал коллекцию всех главных командных и индивидуальных трофеев в футболе

Родри впервые в карьере стал чемпионом мира. Кроме того, он — чемпион Европы, победитель Лиги наций, четырёхкратный чемпион Англии, победитель клубного чемпионата мира, победитель Лиги чемпионов и обладатель Суперкубка УЕФА. В 2024 году испанец получил «Золотой мяч».