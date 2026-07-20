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Родри собрал коллекцию всех главных командных и индивидуальных трофеев в футболе

Капитан сборной Испании Родри был признан лучшим игроком чемпионата мира — 2026.

Источник: RT на русском

Капитан сборной Испании Родри был признан лучшим игроком чемпионата мира — 2026.

В финале испанская команда одержала победу над Аргентиной со счётом 1:0. Единственный мяч забил Ферран Торрес на 106-й минуте игры.

Родри впервые в карьере стал чемпионом мира. Кроме того, он — чемпион Европы, победитель Лиги наций, четырёхкратный чемпион Англии, победитель клубного чемпионата мира, победитель Лиги чемпионов и обладатель Суперкубка УЕФА. В 2024 году испанец получил «Золотой мяч».

Таким образом, Родри собрал коллекцию всех главных командных и индивидуальных трофеев в футболе.

Ранее сообщалось, что Ламин Ямаль — первый игрок в истории футбола, выигравший ЧМ и Евро к 19 годам.