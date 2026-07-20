Россия и США провели деловой разговор о мировом развитии после 2030 года

Титов указал, что сейчас программа целей устойчивого развития не входит в интересы США, однако американские власти признают наличие проблем, которые «носят экстерриториальный характер». «Есть проблемы, которые даже такая крупная, мощная страна, как США, не может решить, и они подтвердили, что будут заинтересованы в том, чтобы ввести координацию и открыты для разговора с Россией по взаимным действиям, по компенсации этих угроз, они понимают их наличие», — сказал он.