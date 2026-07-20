Россия и США провели деловой разговор о мировом развитии после 2030 года

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Российская делегация на днях встречалась с руководством постпредства США при ООН, разговор сторон о мировом развитии после завершения программы целей устойчивого развития (ЦУР) получился деловым и заинтересованным. Об этом заявил российским журналистам в ответ на вопрос ТАСС специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, возглавивший российскую делегацию на Политическом форуме высокого уровня ООН по устойчивому развитию.
«Мы встречались с руководством постоянного представительства США при ООН, обсудили многие вопросы в очень деловом, даже комфортном разговоре. Был очень заинтересованный разговор. Мы встречались с [постпредом США при ООН Майком] Уолтцем, и [зампостпреда США при ООН Дэн] Негреа там тоже был», — ответил он на вопрос о взаимодействии с американскими властями в контексте ЦУР.
Титов указал, что сейчас программа целей устойчивого развития не входит в интересы США, однако американские власти признают наличие проблем, которые «носят экстерриториальный характер». «Есть проблемы, которые даже такая крупная, мощная страна, как США, не может решить, и они подтвердили, что будут заинтересованы в том, чтобы ввести координацию и открыты для разговора с Россией по взаимным действиям, по компенсации этих угроз, они понимают их наличие», — сказал он.
Встреча, добавил Титов, еще раз подтвердила, что «диалог носит конструктивный и благожелательный характер и в дальнейшем будет продолжаться».
По мнению спецпредставителя президента РФ, формула, при которой каждое государство независимо определяет для себя цели развития, а ООН служит «барометром не каждой отдельной страны, а в целом мирового развития», могла бы стать тем компромиссом, который устроит Вашингтон.