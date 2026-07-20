Взрывы прогремели в иранских городах Чабахар и Конарак, передаёт Mehr.
Агентство сообщает, что на данный момент источник звуков неизвестен.
Также поступает информация, что американские войска наносят удары по иранскому городу Тебриз.
Взрывы прогремели в иранских городах Чабахар и Конарак, передаёт Mehr.
Взрывы прогремели в иранских городах Чабахар и Конарак, передаёт Mehr.
Агентство сообщает, что на данный момент источник звуков неизвестен.
Также поступает информация, что американские войска наносят удары по иранскому городу Тебриз.