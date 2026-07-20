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Mehr: взрывы прогремели в иранских городах Чабахар и Конарак

Взрывы прогремели в иранских городах Чабахар и Конарак, передаёт Mehr.

Источник: RT на русском

Взрывы прогремели в иранских городах Чабахар и Конарак, передаёт Mehr.

Агентство сообщает, что на данный момент источник звуков неизвестен.

Ранее в Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) заявили, что американские войска начали новую серию ударов по территории Ирана.

Также поступает информация, что американские войска наносят удары по иранскому городу Тебриз.

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